У Кстово палає НПЗ: апокаліптичні кадри з місця події

У Нижегородській області Росії вранці 1 листопада зазнало значних пошкоджень промислове підприємство в Кстовському районі. У місті спалахнула пожежа на технологічних установках заводу після атаки сотні дронів.

Як повідомив губернатор Глєб Нікітін у своєму Telegram-каналі, регіон зазнав масованого нальоту безпілотників уночі та вранці 1 листопада.

Що відомо про обстріл?



Наслідки атаки / Exilenova+

За офіційним твердженням влади, протиповітряна оборона, мовляв, збила понад 100 цілей, однак влучань уникнути не вдалося, внаслідок чого значних пошкоджень зазнав промисловий об'єкт.



Удар по НПЗ у Кстово / Exilenova+

Через атаку та проведення аварійних робіт у прилеглих населених пунктах виникли комунальні збої.

Момент атаки: дивіться відео

Місцева влада попередила жителів про можливі тимчасові відключення електроенергії, а також зниження параметрів опалення та гарячого водопостачання.

При цьому, росіяни мають нагоду спостерігати апокаліптичні пейзажі, що стали реальними внаслідок атаки.

Яка ситуація у Кстово: дивіться фото

Наслідки влучання на нафтопереробному заводі

За даними OSINT-спільноти Exilenova+, пожежа в Кстово спалахнула безпосередньо на технологічних об'єктах місцевого нафтопереробного підприємства. Займання зафіксували в районі установок АВТ-6, АВТ-5 та вісбрекінгу гудрону або поблизу комплексу 35/11-600.



Атака на Кстово / Exilenova+

Аналітики зазначають, що точний масштаб руйнувань виробничих потужностей стане відомим після публікації супутникових знімків території підприємства.

Водночас місцева влада запевняє, що загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по критичних військових і промислових об'єктах у глибині російської території.

Нагадаємо, раніше ми писали, що супутникові знімки підтвердили ураження бази зберігання та ремонту систем ППО на заводі 75 "Арсенал" у підмосковному Серпухові.