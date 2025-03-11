Росіяни бідкаються через велику кількість постраждалих після атаки дронів, зокрема є загиблі

У Росії фіксують велику кількість постраждалих після нічної атаки дронів. Найгірша ситуація у Підмосков'ї.

За даними російських ЗМІ, постраждали 20 людей, вибухи у Росії лунали з ночі до ранку 11 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Скільки людей загинуло та постраждало у Росії після атаки дронів

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки ударних дронів постраждало 20 людей, серед яких 3 дітей. 2 людей загинули.

1 загиблий чоловік – охоронець місцевого підприємства. Другий чоловік помер у реанімації.

Губернатор Московської області повідомляє, що набільшої шкоди зазнали три муніципалітети Підмосков'я.

В Ленінському міському окрузі від уламків БпЛА постраждали 6 людей. Загрози їх життю немає.

38 річний чоловік, що працює охоронцем на підприємстві "Міраторг", загинув. Ще 2 людини там постраждали. Ще один чоловік 44 років госпіталізований з травмами голови.

На стоянці "Міраторга" згоріло 20 автівок.

У Домодєдово уламки БпЛА травмували 43-річну жінку, вона у важкому стані.

У Раменському 5 людей звернулися по медичну допомогу, але їх відпустили лікарі, жодних серйозних травм вони не отримали.

Додамо, що західні ЗМІ та російська влада вже говорять про рекордність цієї атаки. За інформацією Міноборони Росії, вони нібито збили 337 дронів, з них майже третина долетіла до Московської області. Загалом ППО Росії працювало у десяти регіонах країни.

Атака відбувається напередодні важливих переговорів між представниками України та США в Саудівській Аравії, де планується обговорення шляхів врегулювання війни. Через атаку було запроваджено обмеження на польоти до та з чотирьох ключових аеропортів Москви.

Один з дронів, ймовірно, влучив у останній поверх будинку на Домодєдівській вулиці Москви. Також є влучання БпЛА у будинки у Раменському, Видному, Високому Березі.

БпЛА фіксували у населених пунктах Московської області Коломни, Зарайск, Серебряні пруди, Серпухово, Раменське, Воскресенськ, Луховіци, Бронніци, Домодєдово, Ленінське, Подольськ, Електросталь та Котельнікі.