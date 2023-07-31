Три погані новини для росіян: остання атака дронів на Москву матиме незворотні наслідки

У Росії знову неспокійно. "Бавовнить" у самій столиці. 30 липня стало відомо про атаку декількома безпілотниками бізнес-центру "Москва-Сіті". І тут є три дуже погані новини для росіян.

Про них 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Росіяни мають "подякувати" за це безпосередньо Владіміру Путіну.

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Це лише початок

Якщо безпілотники були й справді посаджені системами РЕБ, то тепер для мешканців столиці і не лише розпочинається гра в "російську рулетку". Щораз за потенційної загрози треба здогадатися куди ж впаде той чи інший дрон.

"Панцирі", які ставили, теж збиватимуть над дахами будинків. Загалом, відчуйте те, що українці відчувають уже давно – це перше,

– наголосив Тизенгаузен.

Друга погана новина – неефективність роботи ППО. Дані безпілотники могли таки прилетіти туди, куди був прокладений їхній маршрут. А отже їхня модифікація дозволяє минати системи протидії і нести в собі потужний заряд.

Борис Тизенгаузен про атаку Москви дронами: дивитись відео

І третя, ще гірша новина, – можуть бути готові такі модифікації безпілотників, які у великій кількості атакуватимуть об'єкти в центрі Москви.

"Це повне занурення у війну, в яку вас (росіян – 24 Канал) привів лідер, якому ви вклоняєтеся", – резюмував Тизенгаузен.

Атака "Москви-Сіті" 30 липня: що відомо