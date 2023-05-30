Це не ми, але всі подяки я передам, – Данілов про пригоди безпілотників у Москві

Ранок 30 травня був неспокійним для жителів Москви через атаку невідомих безпілотників. Однак Україна не причетна до подібних інцидентів у Росії.

Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він обіцяв передати подяку від змучених нічними обстрілами українців "кому треба".

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"То не ми, то вони самі собою. Але подяку я передам за першої нагоди", – сказав Данілов.

Данілов про атаку невідомих безпілотників у Москві: дивіться відео

Росія продовжує обстрілювати українські міста

Секретар РНБО наголосив, що російські обстріли спрямовані на знищення саме цивільних об'єктів. Однак Україна має достатньо засобів ППО, щоб знешкодити практично всі ворожі повітряні цілі.

"24 лютого ми навіть мріяти не могли, що в нас будуть Patriot, які збивають "Кинджали", та інші засоби ураження", – додав Данілов.

Дронова атака на Москву: коротко