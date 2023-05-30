Це лише тестовий жах для росіян, – політтехнолог зауважив цікаві деталі в атаці дронів на Москву
Російську столицю зранку 30 травня нібито атакували 32 безпілотники. Москва виявилась неготовою до подібних атак, адже у місті навіть не лунав сигнал повітряної тривоги – одразу вибухи.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що вперше від початку війни в Україні мешканці Москви відчули на собі, що таке війна.
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На думку політтехнолога атаку здійснили "добрі сили", які виступають на боці України. Він звернув увагу на те, що БпЛА були різних типів й летіли різними шляхами.
"Це тестовий політ для того, щоб зрозуміти як у Москві й області працює система протиповітряної оборони, де вона розташована і як її можна обійти", – сказав Тизенгаузен.
Деталі атаки БпЛА на Москву
Цікавими були напрямки польоту дронів, адже одна частина летіла на Москву, а інша – на елітні маєтки, які розташовані на Рубльовці та Барвисі. Один з БпЛА не долетів три кілометри до резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
Атака безпілотників також підливає масло у вогонь щодо питання класової нерівності. Адже вже зараз у мешканці спальних районів столиці Росії виникає питання, чому Барвіха і Рубльовка добре прикрита ППО, а спальні райони взагалі незахищені.
Крім того, тепер у Росії гостро постане питання щодо бомбосховищ. Поки мешканці Москви шукатимуть укриття, російські олігархи масово вивозитимуть свої сім'ї. Вже зараз на Flightradar можна побачити як багато приватних літаків вилітає з Росії.
Я вважаю, що ця тестова атака дала цінну інформацію для "доброї сили", яка її здійснювала. Наступна вже буде з урахуванням місць розташування ППО,
– підсумував політтехнолог.
Які нові проблеми з'являться у Москві після атаки БпЛА: дивіться відео
Реакція Україну на атаку безпілотників на Кремль: коротко
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що атаки БпЛА на Москву тішать і радують українців. Україна немає відношення до цих подій, однак Росії може помститись і вкотре обстріляти наші міста.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк теж відреагував на атаку дронів у Москві та зауважив, що за цим явищем цікаво спостерігати. Проте те, що відбувається у Росії з дронами українців цікавить найменше.
- Ймовірно, робота російської ППО Владіміра Путіна не сильно задовольнила. Проте у виправдання він сказав, що усю Москву важко захистити й назвав столицю Росії "величезним європейським мегаполісом".