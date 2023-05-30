Це лише тестовий жах для росіян, – політтехнолог зауважив цікаві деталі в атаці дронів на Москву

Російську столицю зранку 30 травня нібито атакували 32 безпілотники. Москва виявилась неготовою до подібних атак, адже у місті навіть не лунав сигнал повітряної тривоги – одразу вибухи.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що вперше від початку війни в Україні мешканці Москви відчули на собі, що таке війна.

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На думку політтехнолога атаку здійснили "добрі сили", які виступають на боці України. Він звернув увагу на те, що БпЛА були різних типів й летіли різними шляхами.

"Це тестовий політ для того, щоб зрозуміти як у Москві й області працює система протиповітряної оборони, де вона розташована і як її можна обійти", – сказав Тизенгаузен.

Деталі атаки БпЛА на Москву

Цікавими були напрямки польоту дронів, адже одна частина летіла на Москву, а інша – на елітні маєтки, які розташовані на Рубльовці та Барвисі. Один з БпЛА не долетів три кілометри до резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Атака безпілотників також підливає масло у вогонь щодо питання класової нерівності. Адже вже зараз у мешканці спальних районів столиці Росії виникає питання, чому Барвіха і Рубльовка добре прикрита ППО, а спальні райони взагалі незахищені.

Крім того, тепер у Росії гостро постане питання щодо бомбосховищ. Поки мешканці Москви шукатимуть укриття, російські олігархи масово вивозитимуть свої сім'ї. Вже зараз на Flightradar можна побачити як багато приватних літаків вилітає з Росії.

Я вважаю, що ця тестова атака дала цінну інформацію для "доброї сили", яка її здійснювала. Наступна вже буде з урахуванням місць розташування ППО,

– підсумував політтехнолог.

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Реакція Україну на атаку безпілотників на Кремль: коротко