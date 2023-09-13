Це атака на продовольчу безпеку всього світу, – Кубраков пояснив, що Росія пошкодила на Одещині

Олександр Кубраков прокоментував атаку російських дронів-камікадзе на Одеську область. Він пояснив західним партнерам наслідки агресії Росії проти України.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков створив допис у соцмережах. В ньому він прокоментував атаку Росії на порти Дунайського регіону.

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Що сказав Кубраков

За словами міністра, внаслідок нічної атаки Росії на Рені та Ізмаїл в Одеській області пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Також постраждали 7 водіїв, яких відвезли у лікарні.

Попри намагання агресора знизити експортний потенціал, порти продовжують працювати. Водночас кожна атака на портову інфраструктуру України – це атака на продовольчу безпеку всього світу,

– сказав Кубраков.

Він повідомив, що держава-терорист у період з 18 липня по 13 вересня 2023 року пошкодила та частково знищила 105 об’єктів портової інфраструктури. Внаслідок цих атак країни-агресорки та блокування Росією українських морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць.

Кубраков назвав порти Дунайського кластеру єдиним водним шляхом для українського агроекспорту. Він закликав союзників захистити цей район потужними системами ППО, інакше негативні наслідки для країн, що залежать від української агропродукції, будуть ще більшими.

Що сказав Кіпер

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер в етері телемарафону повідомив про тенденцію на збільшення атак з боку Росії. Ворог намагається атакувати Одеську область все більшою кількістю дронів-камікадзе.

Щодня наші Повітряні сили роблять багато для того, щоб це все знищити на підльотах. На жаль, є влучання,

– сказав він.

За його словами, атака в ніч на 13 вересня зачепила портову інфраструктуру. Ще отримали пошкодження будинки, а також постраждало багато перевізних авто, які водії залишили на ніч. Внаслідок прильоту 28 машин зазнали пошкоджень. Слідчі групи вже відпрацювали. Комісія описує пошкодження.

Кіпер підтвердив, що на цей час відомо про 7 постраждалих людей. Трьох з них у тяжкому стані доставили з Рені до обласного центру. Нині вони перебувають в лікарнях Одеси та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Ще троє постраждалих з Рені перебувають у стані середньої важкості. Вони залишилися у цьому місті та отримують медичну допомогу в місцевих лікарнях. Особа, що постраждала у місті Ізмаїл, після отримання медичної допомоги в лікарні вже відновлюється вдома. Кіпер наголосив, що місцева влада та ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити жителів під час російських атак на портову інфраструктуру в Одещині.

Що відомо про атаку Росію у ніч на 13 вересня