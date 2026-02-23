Уночі Росія тероризувала Одещину: є жертви, серед них – 20-річна дівчина

Уночі Росія атакувала Одещину ударними дронами. На жаль, не минулося без жертв і руйнувань.

Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Окупанти вбили двох людей. Це 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, але не вибухнув.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА, ДСНС

Нагадаємо, що Одещина постійно потерпає від російських обстрілів. Так, у ніч проти 22 лютого ворожа армія вкотре атакувала енергетичні об'єкти в регіоні, спричинивши значні руйнування та загоряння. Уночі 15 лютого Росія вдарила дронами по залізниці в Одеській області, пошкодивши будівлі на території депо.

До слова, Володимир Зеленський заявив про нову тактику масованих обстрілів. Якщо раніше агресор переважно цілився по енергетиці, то тепер він дедалі частіше б'є по об'єктах логістики – залізниці та водопостачання.

Що відомо про останні удари Росії по Україні?