Росія пошкодила п'ятиповерхівку у Павлограді: є поранені, серед них – дитина
Російські війська 7 листопада вдарили безпілотниками по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок ворожої атаки є поранені.
Внаслідок атаки у місті спалахнули кілька пожеж. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки ударів по Павлограду?
У Павлограді понівечені багатоквартирні будинки, підприємство, автівки, господарчі споруди.
Зокрема, пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка. Троє мешканців будинки отримали поранення. Це 32-річний чоловік, 38-річна жінка та 11-річна дівчинка. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.
Які руйнування зафіксовані в інших районах Дніпропетровщини:
- У Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.
- На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватна оселя та інфраструктура.
- У Новопільській громаді на Криворіжжі росіяни вдарили по інфраструктурі.
Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару балістичними ракетами по Києву та області. У столиці пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і нежитлова будівля. Також був атакований Північний міст, рух ним закрили в обидві сторони.