Атака "заплутаних маршрутів", – Братчук пояснив, як росіяни вночі застосовували "Шахеди"

У ніч на 28 вересня російські окупанти випустили по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворог намагався заплутати Сили оборони та ППО.

Про це 24 Каналу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, масований наліт дронів на Південь був передбачуваним.

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"Це атака змішаних та заплутаних маршрутів, тому що ворог "Шахедами" намагався максимально заплутати сили ППО, Сили оборони, мобільні підрозділи", – підкреслив речник.

Максимально збивали ворожі дрони

Сергій Братчук зазначив, що ворог заходив "Шахедами" з півночі, що було досить незвично. Зазвичай ворог намагається атакувати або Одесу, або південні райони області.

Все, що могли, максимально збивали. Треба подякувати нашим побратимам за те, що виконали таку роботу. Це дійсно був масований наліт. Передбачуваний, тому що кілька днів тому військові транспортні літаки Росії відбували з Тегерану на Москву. Розуміємо, що, найімовірніше, це були дрони-камікадзе зокрема,

– сказав він.

Братчук про масований наліт дронів на Південь: дивіться відео

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