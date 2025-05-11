"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено приватні будинки, є постраждалий

Російські окупанти вкотре тероризували Київську область. Так, вранці 11 травня ворог атакував регіон за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди" по Україні – після промови Путіна про "бажання миру"

Наслідки атаки по Київщині

Зранку 11 травня під час атаки дронів в області працювали сили ППО. Відомо, що є збиті ворожі цілі.

В ОВА вказують, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Броварському районі внаслідок атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Він зазнав гострої реакції на стрес та перебуває у шоковому стані. Всю необхідну медичну допомогу надають на місці.

Відомо, що пошкоджено дачний будинок. Також 5 приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що зранку ворожі сили атакували і столицю. Там по повітряних цілях противника працювали сили протиповітряної оборони.