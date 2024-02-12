Ворог ще може застосувати блекаут, – ОК "Південь" про нічні атаки "Шахедами"

Останніми тижнями росіяни застосовують по території України "Шахеди" у надзвичайно великій кількості. Зокрема ворог зберігає стабільною зацікавленість в пошкодженні припортовової інфраструктури на Одещині.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що зокрема росіяни намагаються завдати удару по Дунайському кластеру навігації. Саме він продовжує працювати, забезпечуючи підтримку економіки регіону.

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Розслаблятися не можна

На сьогодні окупанти мають в пріоритеті південні області України. Йдеться і про припортовову, і про загальну інфраструктури.

Це все те, що може живити фронт, прифронтові області, і все те, де можуть бути накопичені певні ресурси,

– наголосила Гуменюк.

Росіяни 21 лютого атакували Дніпропетровську область, намагаючись влучити по об'єктах критичної інфраструктури. На Миколаївщині українські сили та засоби ППО відпрацювали по ворожих дронах – 4 було збито і ще один наздогнали аж на Вінниччині.

Очевидно, що це теж було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури. Ми очікували період блекауту та думали, що він вже нібито проминув. Однак ворог ще може застосувати блекаут,

– підкреслила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Наталія Гуменюк зауважила, що через це розслаблятися не можна. Українські сили продовжують ретельно охороняти всі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, портової, тому що це важливі аспекти роботи південних регіонів.