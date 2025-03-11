Підмосков'я масовано атакували дрони: сталися пожежі, пошкоджено ЛЕП, постраждали люди

Уночі та зранку 11 березня населені пункти під Московю атакували безпілотники. За інформацією російських ЗМІ, внаслідок атаки постраждали 20 людей, 1 житель загинув.

11 березня на Москву та інші регіони летіло понад 300 дронів. Лише над Московської області сили ворожої ППО нібито знищили 91 БпЛА. У мережі з'явилися відео епічного падіння одного з дронів на лінії електропередач. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Над Росією падали безпілотники

Ця атака по російській території була найбільшою за 2025 рік. Росіяни публікують відео, на якому видно падіння дрона у селі Агашкіно під Москвою. БпЛА зачепив та пошкодив лінії електропередач. Після того, як безпілотник впав, у полі загорілася трава.

В Агашкіно впав дрон: дивіться відео

Також падіння БпЛА зняли в Раменському районі Підмосков'я. Дрон начебто був збитий у повітрі над селом Григорове, де він упав і зачепив кут будинку.

У ЗМІ пишуть, що інший безпілотник у Каширському районі збив з мисливської рушниці житель села.

У районах Підмосков'я фіксують наслідки атаки дронів: дивіться відео

Серйозно постраждали люди в Домодєдово. На парковці, де уламки БпЛА спричинили пожежу загинув охоронець. Ще двоє людей постраждали, в них діагностували травми голови. Відомо, що згоріли понад 20 автомобілів.

У Підмосков'ї дрони пошкодили будинки: відео

Також у селі Котлякове біля Домодєдово під час атаки БпЛА постраждала жінка, вона у лікарні у тяжкому стані.

Підмосков'я масово атакували безпілотники: відео з росЗМІ

Через атаку БпЛА росіяни ввели режим "Килим", польоти в столичних аеропортах були обмежені. Йдеться зокрема про летовища "Внуково", "Жуковський" і "Домодєдово".