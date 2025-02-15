Росію масовано атакували дрони: що відомо

Безпілотники у ніч на 15 грудня масовано атакували регіони Росії, вибухи пролунали у кількох областях. Загоряння сталися відразу на кількох промислових об'єктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та вороже оборонне відомство. За попередньою інформацією, поранених та загиблих нібито немає.

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Які наслідки атаки БпЛА у Росії

Атака розпочалася з Ростова-на-Дону о 01:15 ночі, вибухи чули у мікрорайоні Західний. Також про гучні звуки повідомляли мешканці міста Батайська, що за 6 кілометрів від Ростова. За даними росЗМІ, уламками безпілотників у Залізничному районі Ростова пробито покрівлю приватного будинку.

У Росії чули вибухи: дивіться на відео

Також вибухи чули у Волгограді, ціллю дронів був місцевий НПЗ. Місцевий губернатор Андрій Бочаров повідомив, що внаслідок падіння уламків на території промзони виник спалах площею 5 квадратних метрів. Загоряння нібито ліквідували.

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Крім того, внаслідок атаки спалахнув промисловий об'єкт у Калузькій області. Неспокійно було і на території Саратовської області. Згідно з оприлюдненою інформацією від місцевої влади, там буцімто постраждалих і пошкоджень нема.



План "Килим" вводили у 7 аеропортах у Росії, зокрема, в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові, Ульяновську. Наразі всі обмеження зняли.

Місцеві скаржилися на вибухи та спалахи: дивіться відео

Своєю чергою російське міністерство оборони повідомляє про збиття нібито 40 безпілотних літальних апаратів, з них 17 – над Волгоградською областю, 12 – над Калузькою областю, 9 – над Ростовською областю та 2 – над Саратовською областю.