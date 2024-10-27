Навала дронів атакує Росію: де лунають вибухи

У ніч проти 27 жовтня у низки областей країни-агресорки лунають вибухи. То місцева ППО полює за українськими дронами.

Увечері 26 жовтня низка офіційних посадових осіб, на кшталт губернаторів областей Росії, а також телеграм-канали почали повідомляти про атаку дронів.

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Безпілотники атакують Росію

Липецька, Орловська, Бєлгородська, Брянська і Тамбовська, Воронезька Волгоградська області – це ті регіони, де оголошена тривога і можуть лунати вибухи, відповідно до інформації російських моніторингових каналів.

Так, у Воронезькій області повітряну тривогу оголосили близько 21:30. Тамтешній губернатор Гусєв повідомив про небезпеку атаки БпЛА. Десь за годину він розповів про те, що в одному із районів області був збитий дрон. Постраждалих і руйнувань немає.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще о 20:30 хизувався, що над територією регіону збито 12 безпілотників. Згодом він повідомить про ще три збиті дрони.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов незадовго до другої ночі розповів, що за останні кілька годин у регіоні збито 7 безпілотників.

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Тим часом у міноборони країни-агресорки поділилися кількістю збитих дронів. Там наголосили про щонайменше 30 БпЛА, які атакували російські регіони:

з 20:00 по 22:00 було ліквідовано 13 дронів. По чотири над територіями Бєлгородської, Липецької та Орловської областей та один БпЛА збитий над територією Брянської області.

з 22:00 до 23:20 сили ППО знищили 17 БпЛА, зокрема 8 – над територією Воронезької області, 5 – над територією Брянської області, 3 – над територією Липецької області та 1 – над територією Бєлгородської області.

До слова, атаку дронів на Бєлгородщину підтвердив керівник ЦПД Андрій Коваленко коротким повідомленням о 00:22.

Нагадаємо, що у Рязані 26 жовтня палав нафтовий завод.