У Росї видалася гаряча нічка: БпЛА атакували 7 областей

У ніч проти 28 березня у Росії було дуже неспокійно. Жителі кількох регіонів скаржилися на виття сирен, дзижчання дронів і вибухи.

Як виявилося, десятки українських дронів навідалися до країни-агресорки. Ймовірно, щонайменше один із цих візитів видався успішним, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін точно не міг заснути: стала відома сума збитків Росії внаслідок нальоту БпЛА на Енгельс

Майже 80 БпЛА атакували Росію

Вранці міноборони Росії відзвітувало про нібито перехоплення та збиття 78 українських безпілотних літальних апаратів:

️ 32 БпЛА – над територією Воронезької області,

️ 19 БпЛА – над територією Саратівської області,

️ 17 БпЛА – над територією Курської,

️ 6 БпЛА – над територією Бєлгородської,

️ два БпЛА – над територією Липецької,

️ по одному БпЛА – над територіями Ростовської та Тамбовської областей.

Найбільше галасу у мережі зчинили мешканці Саратовської області. Там дрони атакували Енгельс і Саратов.

Енгельс вже неодноразово опинявся під ударом, оскільки там розташована база російської стратегічної авіації. Цієї ночі у місті було гучно, там чули кілька вибухів.

У Саратові теж було неспокійно. Через загрозу дронів там зачинили аеропорт. Крім того, у місті стався приліт. РосЗМІ припускають, що влучання відбулося по Науково-дослідному інституту, який є виробником резервних джерел струму для автономного електроживлення техніки. Також є версія, що дрони планували атакувати місцевий НПЗ. У районі, де сталося влучання, розташовані також підприємство, що займається лазерною різкою металу, компанія з виробництва блочно-модульних котелень і місцевий пейнтбольний клуб.