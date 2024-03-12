Масована атака БпЛА: Тула, Москва та Воронеж доповнили чималий список регіонів, де були вибухи

Ніч на 12 березня була дуже тривожною для країни–агресорки. Чимало регіонів опинилися під атакою безпілотників.

Так, слідом за Курською, Білгородською та Орловсюкою областями БпЛА атакували Тульську, Московську, Воронезьку, Брянську, Леніградську, Нижньогородську. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

До речі Влучив в установку: нафтобаза "Лукойл" у Нижньогородській області опинилася під атакою дронів

Росія під масованою атакою дронів

Вночі вівторка Тульська область опинилася під атакою дронів. Окупанти заявляли про нібито "знищення" БпЛА.

До речі, безпілотники також "ловили" під Москвою. Собянін заявив, що цієї ночі в Раменському міському окрузі, що на південному сході від столиці, сили "Пе-Ве-О" нібито "збили" безпілотник, який "летів на Москву". Буцімто, минулося без руйнувань і постраждалих.

У Воронезькій області загарбники заявлили про нібито знищених БпЛА, "наслідків на землі немає".

Зауважимо, у мінвбивств уже прокоментували нічну атаку. Заявили про нібито аж 25 БпЛА.

Окупанти запевняли, що засобами "Пе-Ве-О" нібито "перехоплено й знищено" над Московською областю 2 дрони, Ленінградською – 1, Бєлгородською – 7, Курською – 11, Брянською – 1, Тульською – 1, Орловською – 2.

В Орлі горить нафтобаза, на Бєлгородщині пошкоджено ЛЕП