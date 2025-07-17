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24 Канал Новини світу У Санкт-Петербурзі літали невідомі безпілотники: в аеропорту затримували рейси
17 липня, 07:07
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У Санкт-Петербурзі літали невідомі безпілотники: в аеропорту затримували рейси

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Санкт-Петербурзі 17 липня вранці фіксували невідомі безпілотники, що призвело до затримки рейсів в аеропорту Пулково.
  • Було затримано 10 рейсів на виліт, а кілька літаків не могли приземлитися. Росавіація повідомила про відновлення роботи аеропорту близько 06:40.
  • Губернатор Ленінградської області попереджав про небезпеку атаки БпЛА, а російська ППО та РЕБ нібито відбила атаку в Кіровському районі.

У російському Санкт-Петербурзі вранці 17 липня фіксували невідомі добрі безпілотники. Через це в аеропорту Пулково ввели тимчасові обмеження та затримували рейси на виліт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Якою була ситуація у Петербурзі з безпілотниками 17 липня?

Пропагандисти розповіли, що вранці 17 липня десять рейсів затримують на виліт через тимчасові обмеження в аеропорту Санкт-Петербурга. Ще кілька літаків не можуть приземлитися у повітряній гавані. 

До цього губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попереджав про небезпеку атаки БпЛА.

На виліт затримуються 10 рейсів у Шарм-еш-Шейх, Сочі, Стамбул, Москву, Тбілісі, Калінінград та Оренбург. Декілька літаків кружляють у небі та чекають дозволу на посадку. 

Так, рейс Turkish Airlines зі Стамбула до Петербурга навертає кола в Псковській області, а літаки з Уфи та Душанбе літають над Новгородською областю. Щонайменше три літаки розгорнулися в аеропорт вильоту.

Згодом Дрозденко написав, що російська ППО та РЕБ нібито відбила атаку безпілотників у Кіровському районі.

Близько 06:40 Росавіація повідомила, що аеропорт Пулково розпочав приймати та випускати рейси.

До слова, вночі 17 липня вибухи чули на околицях Москви. Російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони, а також про затримування рейсів в аеропорту Внуково.