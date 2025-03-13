БпЛА атакували управління магістральних газопроводів в Саратовській області
- У Саратовській області Росії БпЛА атакували управління магістральних газопроводів, що є частиною російської газотранспортної системи.
- В аеропортах Саратова та Пензи діє план "Килим", і літаки не вилітають та не приймаються.
- Саратовський НПЗ виробляє авіаційне паливо та дизель, що забезпечують військову техніку.
Саратовська область Росії перебуває під атакою БпЛА. Атакована важлива газотранспортна інфраструктура країни-агресорки.
Росію атакують, ймовірно, дрони типу "Лютий". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, а також Андрія Коваленка та Дениса Казанського.
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Що стало ціллю атак український дронів у Саратовській області
Дрони ЗСУ атакували підприємство у Саратовській області. За даними російських ЗМІ, це був безпілотник типу "Лютий".
У аеропорту Саратова та Пензи діє план "Килим. Літаки не вилітають та не приймаються у цих авіапортах.
У ЦПД зазначають, що у Саратовській області дрони атакують газову інфраструктуру.
Лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовський області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів,
– підкреслюють у ЦПД
Зокрема там знаходиться Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.
Дрони атакували Саратовську область: дивіться відео
БпЛА атакували газову інфраструктуру Саратовської області: дивіться відео