Як виглядає "комбінована масована атака" дронів на Севастополь: яскраві відео

Вночі 16 липня було гучно у тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Севастополі. Зранку вже з’явились кадри "комбінованої атаки" дронами.

Відповідні відео "атаки" у Криму оприлюднили у соцмережах, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що "бавовна" атакувала Севастопольську бухту, мис Херсонес та Балаклаву.

Зверніть увагу Через потужну "бавовну" у бухтах Севастополя не працює морський транспорт

"Комбінована атака" дронів у Севастополі

Так, у мережі активно публікують кадри з окупованого Севастополя. Кримські телеграм-канали стверджують, що на одному з відео нібито морський дрон. Зауважимо, що підтвердження цієї інформації наразі немає.

Кадри "атаки" дронів у Криму: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі 16 липня гучні вибухи було чутно у Севастопольській бухті, Херсонесі та Балаклаві. Вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.

Зранку цього ж дня безпілотники нібито "атакували" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту. Губернатор Развожаєв заявив вже про 9 знищених дронів.

Наталія Гуменюк наголосила, що вибухи у Криму – це звичайні провокації загарбників.

Як стало відомо, 16 липня морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі. Так, на кінцевих пунктах зупинки – площі Захарова та площі Нахімова – буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.