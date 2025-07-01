Вибухи лунали біля азотного заводу: вночі Тульську область атакували дрони

Ніч проти 17 липня видалася для жителів Тульської області Росії неспокійною. Так, там скаржилися на атаку дронів.

Ймовірно, там було уражено азотний завод. Про атаку безпілотників повідомив губернатор області Дмиро Міляєв, інформує 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Тульську область?

За його словами, над регіоном начебто вдалося збити 3 дрони. Однак уламки впали на територію одного з промислових підприємств.

Ймовірно, йдеться про завод, що у місті Щокіно. Російські пабліки пишуть, що місцеві повідомляють про те, що атакований "Щокіноазот".

Це підприємство – одне з ключових підприємств хімічної промисловості Тульської області. Продукція заводу використовується у виробництві вибухових речовин та інших матеріалів, що застосовуються в оборонній промисловості.

Дрони атакували Тульску область: дивіться відео

До слова, в міністерстві оборони Росії знову заявили про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о". Цієї там начебто збили 122 дрони.

До слова, у ніч проти 17 липня на околицях Москви чули вибухи. Місцеві розповідали про гучні звуки та спалахи в небі.