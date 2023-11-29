Ворог намагався атакувати Київщину "Шахедами": як відпрацювала мобільна вогнева група

Росіяни пізно ввечері 28 листопада вкотре спробували атакувати Київську область ударними дронами типу "Шахед". ППО успішно відпрацювала по цілях.

Внаслідок атаки у вівторок у Києві не зафіксовано руйнувань – зокрема, й від уламків. ЗСУ вкотре показали чудовий результат.

Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Деталі атаки на Київ

Ввечері 29 листопада у Києві пролунала повітряна тривога, яку викликала загроза застосування росіянами дронів-камікадзе. У регіоні вдало відпрацювали сили ППО. Постраждалих чи руйнувань внаслідок падіння уламків не зафіксовано. Критична інфраструктура в нормі.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що мобільні групи у Північній операційній зоні продовжують показувати гарні результати.

Зокрема в період з 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 під час чергового ворожого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів камікадзе типу ''Шахед'' на Київському напрямку мобільною вогневою групою зі складу Північного стратегічного угрупування військ був знищений один ворожий БпЛА,

– написав він.

Загалом всі ворожі дрони були знищені українськими військовослужбовцями.

Атака ударними дронами