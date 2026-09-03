Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, – Зеленський

Російські війська завдали масованого дронового удару по кількох регіонах України, спричинивши численні руйнування та пожежі. На місцях влучань працюють екстрені служби, рятувальники приборкують вогонь та надають допомогу потерпілим.

Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про російський терор?

Як повідомив президент ворог завдав ударів по 13 областях країни. В Одесі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, пошкодивши квартири з 10-го по 17-й поверх, внаслідок чого травми отримали 17 осіб, серед них троє дітей.

Також триває ліквідація наслідків атаки в Обухівському та Бориспільському районах Київської області. На території однієї з фармацевтичних компаній підрозділи ДСНС приборкують масштабну пожежу на складських приміщеннях. Крім того, ворожих обстрілів зазнали Нікополь, Херсон, Суми, Запоріжжя та Хмельницький.

Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів,

– зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Європі необхідно посилити реагування та протидію загрозам, а також пришвидшити розвиток власного виробництва засобів захисту, передусім систем ППО, протиракетної та антидронової оборони. За його словами, Європа має потенціал стати самодостатньою та сильною, адже за останні роки для цього вже зроблено багато. Саме це, наголосив Зеленський, дозволить союзникам захистити себе та свій спосіб життя.

Зеленський показав наслідки атаки у регіонах / ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили та подавили 135 ворожих цілей. Для відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Проте, зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків на чотирьох майданчиках.

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Зазначимо, Росія змінила тактику повітряних атак і дедалі частіше концентрує велику кількість дронів на одному місті, зокрема Києві, намагаючись перевантажити систему ППО. За словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, реактивні дрони не є принципово невразливими для української протиповітряної оборони, однак жодна система не здатна гарантувати стовідсоткове перехоплення цілей.

Навіть за високої ефективності ППО частині безпілотників вдається прорватися, а результат атаки значною мірою залежить від кількості цілей, які Росія запускає одночасно.