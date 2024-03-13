У кількох областях Росії вночі була паніка через дрони: влада заявила про вибухи 

Неспокійною видалася у Росії ніч проти 13 березня. Зокрема, на Воронезьку, Курську та Бєлгородську області начебто налетіли дрони. І тут працювала ППО.

Як повідомив губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв, безпілотники начебто рухалися з території України. За його словами, російська ППО начебто була готовою.

Актуально Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки

"Ховайтеся, дрони летять"

Водночас у регіональній службі з надзвичайних ситуацій попередили місцевих жителів, аби вони ховалися.

Як наголосили рятувальники, якщо хтось перебуває вдома, то слід там і лишитися. Крім того, варто пройти в кімнату без вікон. І не забути з собою взяти мобільний телефон та необхідні документи.

Якщо ж хтось з росіян перебуває надворі, то слід пройти у безпечне місце. Це можуть, зокрема, бути перші поверхи будівель, під'їзди багатоквартирних будинків, підземні переходи тощо.

У Воронезькій, Курській і Бєлгородській областях працювала ППО

Згодом Гусєв уточнив, що начебто виявили та ліквідували якийсь дрон. За його словами, традиційно на землі жодних наслідків немає.

Щоправда, попри це, станом на 2:18 загрозу удару дронами у Воронезькій області лишалася.

Трохи згодом про роботу ППО в Курській області повідомив губернатор Роман Старовойт. За його словами, в небі над Курськом начебто збили два безпілотники.

Також гаряче було на Бєлгородщині. За словами губернатора регіону Вячеслава Гладкова, в районі села Серебрянка ворожі сили ППО начебто збили 2 БпЛА літакового типу. Традиційно він заявив, що постраждалих немає. Щоправда, в одному з дворів загорівся сарай.

Попередня ніч у Росії також була неспокійною