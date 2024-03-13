У кількох областях Росії вночі була паніка через дрони: влада заявила про вибухи
Неспокійною видалася у Росії ніч проти 13 березня. Зокрема, на Воронезьку, Курську та Бєлгородську області начебто налетіли дрони. І тут працювала ППО.
Як повідомив губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв, безпілотники начебто рухалися з території України. За його словами, російська ППО начебто була готовою.
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"Ховайтеся, дрони летять"
Водночас у регіональній службі з надзвичайних ситуацій попередили місцевих жителів, аби вони ховалися.
Як наголосили рятувальники, якщо хтось перебуває вдома, то слід там і лишитися. Крім того, варто пройти в кімнату без вікон. І не забути з собою взяти мобільний телефон та необхідні документи.
Якщо ж хтось з росіян перебуває надворі, то слід пройти у безпечне місце. Це можуть, зокрема, бути перші поверхи будівель, під'їзди багатоквартирних будинків, підземні переходи тощо.
У Воронезькій, Курській і Бєлгородській областях працювала ППО
Згодом Гусєв уточнив, що начебто виявили та ліквідували якийсь дрон. За його словами, традиційно на землі жодних наслідків немає.
Щоправда, попри це, станом на 2:18 загрозу удару дронами у Воронезькій області лишалася.
Трохи згодом про роботу ППО в Курській області повідомив губернатор Роман Старовойт. За його словами, в небі над Курськом начебто збили два безпілотники.
Також гаряче було на Бєлгородщині. За словами губернатора регіону Вячеслава Гладкова, в районі села Серебрянка ворожі сили ППО начебто збили 2 БпЛА літакового типу. Традиційно він заявив, що постраждалих немає. Щоправда, в одному з дворів загорівся сарай.
Попередня ніч у Росії також була неспокійною
- Вибухи пролунали у багатьох російських регіонах. Зокрема, гучно було у Московській, Ленінградській, Бєлгородській, Курській, Брянській, Тульській і Орловській областях. Загалом окупанти заявили про збиття 25 дронів.
- Щоправда, судячи з фото та відео в мережі, прильоти все ж були. Ба більше, на місці влучань виникли пожежі та руйнування. Внаслідок удару серйозно постраждали нафтопереробні заводи в Орловській та Нижньогородській областях
- За словами мера Орла, внаслідок "падіння уламків безпілотника" на об'єкті сталося займання цистерн із нафтопродуктами. Місцеві ж повідомляли про вибух перед початком пожежі. У підсумку евакуювали 17 осіб. Чи буди жертви або постраждалі – російська регіональна влада не каже.
- У Бєлгородській області безпілотник скинув вибухові пристрої, пошкодивши інфраструктуру та залишивши без електропостачання кілька сіл. Крім того, окупанти заявляли про начебто знищення восьми реактивних снарядів і однієї ракети над областю.
- Докладніше про цю вибухову ніч у Росії – читайте за посиланням.