Пожежа після атаки дронів на Воронезьку область оголила розташування складів боєприпасів

Після атаки українських дронів на Воронезьку область Росії на складі боєприпасів спалахнула пожежа. Згодом вогонь "оголив" точне розташування російських складів у лісі в районі села Солдатське.

Дрони атакували цей склад у ніч на 7 вересня. Тоді детонація боєприпасів потрапила на численні відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька розташованих поруч населених пунктів.

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Пожежа на складі боєприпасів потрапила на супутникові знімки

Журналісти порівняли супутникові знімки від 6 та від 9 вересня – до та після атаки безпілотників відповідно. Саме на другому знімку, коли вогонь загасили, можна побачити точне місце зберігання боєприпасів.

Варто зазначити, що цей склад ворожі війська активно використовували для перекидання озброєння в Україну.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також заявляв, що під час атаки було знищено північнокорейські ракети, "які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись".

Супутники зафіксували пожежу на складі боєприпасів / Фото: "Радіо Свобода"

Нагадаємо, вночі 10 вересня Росія також опинилася під масованою атакою дронів. На удари безпілотників скаржилися жителі Московської, Брянської, Курської, Тульської, Калузької та інших областей.