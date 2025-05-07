Постраждав приватний сектор: в ОВА розповіли про наслідки російської атаки на Житомирщину

Уночі 7 травня росіяни атакували Житомирську область безпілотниками типу "Шахед". Через удар постраждав приватний сектор.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

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Що відомо про ворожу атаку на Житомирщину

Унаслідок атаки "Шахедами" постраждав приватний сектор та виникла пожежа в Житомирському районі. Рятувальники оперативно прибули на місце.

Виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки,

– пояснив Бунечко.

Рятувальники працювали на місці: дивіться фото ДСНС

За попередньою інформацією, через атаку ніхто не постраждав.

Пожежу ліквідували рятувальники. Піротехніки ДСНС провели обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

До слова, у ніч на 7 травня росіяни також атакували Київ. Ворог завдав комбінованого удару по столиці – унаслідок обстрілу є жертви та постраждалі.

Відомо, що пошкодження зафіксували у 5 районах столиці: Шевченківському, Святошинському, Дніпровському, Солом'янському та Голосіївському.