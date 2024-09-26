Вночі "Шахеди" знову залітали в Білорусь, один – з Росії: у Лукашенка підіймали авіацію

Росія вночі запускала по Україні ударні дрони типу "Шахед". Цієї ночі вони знову залітали у повітряний простір білорусі.

Повідомляють, що мінімум 4 "Шахеди" вночі зайшли до Білорусі. Крім цього, один залетів із території Росії.

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Як рухались ударні дрони

За даними українських моніторингових каналів, вночі проти 26 вересня до Білорусі залетіли не менше 4 дронів-камікадзе. Перший з них перетнув кордон з Білоруссю близько 00:13 в районі населеного пункту Любеч і за 30 хвилин повернувся в Україну.

Після цього "Шахеди" заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з Росії. Відомо, що "Шахед" рухався у напрямку до Гомеля, що з ним було далі — невідомо.

Протягом ночі в небі над південним сходом країни чергували два винищувачі: перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий – о 02:50.