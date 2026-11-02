Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК, є постраждалі

У ніч проти 2 листопада російські війська завдали масованого удару по Одеській області. Під атакою опинилася енергетична та цивільна інфраструктура, частина мешканців залишилася без світла.

Про наслідки обстрілу повідомили Одеська ОВА та ДТЕК.

Які наслідки атаки на Одещину 2 листопада?

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Російські удари пошкодили складські та адміністративні приміщення, а також приватні житлові будинки. Крім того, повністю зруйновано будівлю пекарні.

Наслідки російських ударів по Одещині / Фото Одеська ОВА

Що відомо про пошкодження енергетики?

Під час нічної атаки росіяни також уразили енергетичний об'єкт компанії "ДТЕК Одеські електромережі".

У ДТЕК повідомили, що енергетики розпочали ремонтні роботи, щойно це стало можливим.

Станом на ранок 2 листопада фахівцям вдалося відновити електропостачання для частини споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

На місцях російських ударів працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Наразі ремонтні бригади продовжують аварійні роботи в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі всіх знеструмлених жителів області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російські війська знову обстріляли енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, знеструмивши майже 100 тисяч споживачів.

Крім того, раніше ми писали, що через постійні ворожі атаки на об'єкти енергосистеми зранку 1 листопада екстрені відключення електроенергії довелося застосовувати у Києві.