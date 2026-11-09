На Вінниччині через російську атаку виникли знеструмлення

9 листопада російські військові завдали чергового удару по енергетиці Вінницької області. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомила глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки атаки на Вінниччину?

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

За словами глави ОВА, енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням живлення. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше подати світло в оселі жителів області.

Окрім енергетики Вінниччини, під удар потрапила і енергетична інфраструктура Рівненщини.

Загалом окупанти запустили уночі понад 300 ударних дронів. Більшість з них вдалося знешкодити.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, вночі 7 листопада війська Росії вже атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Тоді через обстріл виникли перебої з електропостачанням, одна людина дістала поранення, а також пошкоджень зазнали пожежна частина ДСНС і цивільні об'єкти.