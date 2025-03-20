"Енгельс" зазнав потужної атаки: на авіабазі зберігалися не лише важливі для Росії ракети

Вночі 20 березня українські дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі, що під Саратовом у Росії. Це важливий об'єкт для ворога. Зокрема, там базувались усі служби, які допомагали робити підготовку ракет до оснащення літаків. На момент удару там міг перебувати особовий склад.

На аеродромі "Енгельс" розташований склад з озброєнням та резервуари з паливом. Це 24 Каналу зауважив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Там міг бути особовий склад

Анатолій Храпчинський зазначив, що на аеродромі "Енгельс" базувались усі можливі служби, які працювали над підготовкою ракет до оснащення літаків. Там відбувалась і заправка паливом, і технічна перевірка усіх агрегатів ракети для того, щоб вона виконала завдання.

Тому крім самої бази, де могли готувати ці ракети, був і особовий склад, який був навчений для, щоб займатися цією справою. Після виготовлення ракет на заводах вони потрапляли до аеродрому "Енгельс", де розміщувалися на складах,

– сказав він.

Там відбувалась підготовка цих ракет до подальшого застосування, програмування ракет щодо маршрутів і так далі. Там розміщували обладнання для програмування. Тому що приїжджала спеціальна служба, яка програмувала ці ракети окремо. Наприклад, для того, щоб запускати їх по території України.

"Чи перебували там безпосередньо ці особи? Можливо, готувалося якесь оснащення літаків? Поки що невідомо, тому що цю інформацію треба зібрати і розібратися, що саме там було на той час", – підкреслив експерт з авіації.

Також на аеродромі "Енгельс" є резервуари з паливом. Це приблизно 100 тисяч тонн пального – стратегічний запас для потреб або для вильотів літаків. Тобто це дозаправлення на самому аеродромі. Там є склад з озброєнням. Зокрема, ракети класу Х-101, Х-555.