"Дихати було нічим": працівники "Епіцентру" розповіли про те, як рятувалися з-під завалів

Вчора вдень країна-агресорка завдала два авіаудари по "Епіцентру". Попередньо, на момент атаки там могло перебувати до 200 людей. Серед них, зокрема, були працівники гіпермаркету.

Першими двома загиблими, яких знайшли рятувальники, виявилися саме працівники "Епіцентру". Ті, кому пощастило залишитися живими, розповіли про перші хвилини пекла.

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"Треба йти вперед, а там все палає"

Серед вцілілих – співробітник ТЦ Дмитро Коваленко. Чоловік розповідає, що чув два вибухи. Після другого вибуху будівля почалася обсипатися. Далі всі почали вибігати.

Ми двері відчинили, почали випускати людей. Я не можу сказати, скільки людей було всередині. Я розгубився одразу. Не знав, що і як. Дуже гучно було,

– пригадує пан Дмитро.

Чоловік каже, що коли вийшов на вулицю, побачив, як поліція виносила його поранених співробітників.

Іншу співробітницю, Любов Пруднікову, атака захопила на складі. Там жінка перебувала разом із колегою.

Пані Любов пригадала, як раптово згасло світло.

Все одразу почало сипатися на нас. Ми з Олею впали, накрилися. Увімкнули ліхтарик, вийшли і опинилися у глухому куті. Потрібно йти вперед, а там все палає,

– розказує жінка.

Співробітницям пощастило. На другий поверх там була драбина. Вони зустріли хлопця, який допоміг їм вибратися. На той момент "дихати вже не було чим", каже пані Любов.

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