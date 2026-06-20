Єдине газосховище у Криму: СБС завдали потужних ударів по ворогу на ТОТ

Українські військові продовжують знищувати росіян у Криму. Сили безпілотних систем завдали ударів по Глібівському підземному сховищу газу.

Про це повідомив 413 полк СБС "Рейд".

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Що відомо про українську атаку?

У ніч проти 19 червня українські оператори БпЛА завдали ударів по Глібівському підземному сховищі газу, яке розташоване поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові у тимчасово окупованому Криму.

Наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа, що підтверджується даними сервісу супутникового моніторингу NASA FIRMS,

– зазначили у полку.

Газосховище було уражене middlestrike-дронами українського виробництва компанії Fire Point.

Атака БпЛА на Глібівське газосховище: дивіться відео

Глібівське ПСГ – це єдине газосховище в Криму, яке допомагає швидко покривати зростання споживання газу під час холодів.

Його робота має важливе значення для енергосистеми півострова, адже великі ТЕС, зокрема Балаклавська та Таврійська, працюють переважно на природному газі.

Інші новини про успішні удари СБС

Уночі проти 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився завод "Титан" в Армянську.

Українські військові провели успішну атаку на нафтогазоносний термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили й позиції ППО країни-агресорки.

Українські безпілотники атакували полігон "Восточний" у Новопетрівці, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.