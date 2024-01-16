Біля Ємену зазнав ракетного удару грецький корабель: під чиїм прапором він йшов

Біля узбережжя Ємену у Червоному морі ще одне судно потрапило під ракетний удар. Цього разу це був вантажний грецький корабель.

Біля Ємену зазнав ракетної атаки грецький корабель, що плив під прапором Мальти. Про це повідомила британська морська компанія Ambrey.

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Що відомо про атаку

По кораблю вдарили ракетою, коли той плив на північ у Червоному морі. Інцидент стався в 76 морських милях на північний захід від єменського порту Саліф. За версією Відділу морської торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) ракетна атака на грецький балкер могла відбутися за 100 морських миль.

Мовиться про судно MT Zografia. Корабель рухався з В’єтнаму до Ізраїлю та плив без вантажу. Його екіпаж складається з 24 осіб. Попередньо, ніхто з них не постраждав.

Схожі випадки біля Ємену вже були

Британська морська компанія Ambrey нещодавно повідомила про ракетну атаку на цивільне судно Gibraltar Eagle у Чорному морі. Там припустили, що це хусити завдали удару по кораблю, щоб у такий спосіб відповісти на дії США.

На водному транспорті сталася пожежа, але він залишився на ходу. Сам корабель належить США. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Також ця компанія раніше заявила про атаку хуситів на танкер з російською нафтою. Ніхто не постраждав, адже ракета впала у воду за 400 – 500 метрів від судна, яке теж не зазнало пошкоджень.

, UKMTO надає інформацію про безпеку торговим судам. Агентство порадило капітанам здійснювати транзит з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.