Атака ХАМАСУ на Ізраїль – "серйозна помилка": міноборони призиває резервістів
Джерело:Times Of Israel
Зранку стало відомо, що ХАМАС масовано атакував Ізраїль ракетами, а також розстрілював цивільних просто посеред вулиць. Міністр оборони Ізраїлю наголосив, що атака була "серйозною помилкою".
Зранку 7 жовтня стало відомо, що ХАМАС обстріляв південь Ізраїлю з Сектору Гази. Відомо, що бойовики випустили тисячі ракет. У Міністерстві оборони Ізраїлю оголосили про широкомасштабний призов резервістів.
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Терористи зробили "серйозну помилку"
На цьому наголосив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. Цими словами він прокоментував ракетний обстріл країни та проникнення в міста на кордоні з Сектором Гази.
Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку, коли почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення,
– йдеться в заяві Ґаланта.
Він також наголосив на тому, що "держава Ізраїль виграє цю війну".
Крім того, Ґалант схвалив широкомасштабний призов резервістів після несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль. Відомо, що кількість призваних резервістів залежатиме від потреб армії країни.
Оголосили початок контртерористичної операції
- Зазначимо, що армія Ізраїлю вже оголосила про початок контртерористичної операції. Вона отримала назву "Залізні мечі" та проходитиме в Секторі Гази.
- Місцеві ЗМІ пишуть, що армія оборони Ізраїлю десятками винищувачів завдає ударів по об'єктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС у Секторі Гази.
- Звернімо увагу на те, що речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніел Хагарі повідомив журналістам, що з 06:30 ранку по Ізраїлю випустили понад 2 200 ракет.
- За словами Хагарі, терористи ХАМАСу проникли з землі, моря та повітря на територію Ізраїлю. Зранку повідомляли про щонайменше сім місць боїв між терористами ХАМАСу та військами ЦАХАЛ.
- За уточненими даними, перестрілки відбуваються у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері, а також на військовій базі Реїм та навколо них.
- Військові розраховують на призов десятків тисяч солдатів.