Атака ХАМАСУ на Ізраїль – "серйозна помилка": міноборони призиває резервістів

Зранку стало відомо, що ХАМАС масовано атакував Ізраїль ракетами, а також розстрілював цивільних просто посеред вулиць. Міністр оборони Ізраїлю наголосив, що атака була "серйозною помилкою".

Зранку 7 жовтня стало відомо, що ХАМАС обстріляв південь Ізраїлю з Сектору Гази. Відомо, що бойовики випустили тисячі ракет. У Міністерстві оборони Ізраїлю оголосили про широкомасштабний призов резервістів.

Читайте також ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту

Терористи зробили "серйозну помилку"

На цьому наголосив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. Цими словами він прокоментував ракетний обстріл країни та проникнення в міста на кордоні з Сектором Гази.

Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку, коли почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення,

– йдеться в заяві Ґаланта.

Він також наголосив на тому, що "держава Ізраїль виграє цю війну".

Крім того, Ґалант схвалив широкомасштабний призов резервістів після несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль. Відомо, що кількість призваних резервістів залежатиме від потреб армії країни.

Оголосили початок контртерористичної операції