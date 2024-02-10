У полум'ї загинула вся сім'я прокурорки Ольги Путяніної: моторошні деталі атаки на Харків
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Ввечері 9 лютого російська армія цинічно атакувала Харків, внаслідок чого спалахнули приватні будинки. На жаль, у вогняній пастці опинилася сім'я прокурорки Ольги Путяніної.
У своєму будинку загинула вся родина з 5 осіб – в тому числі й діти. Наймолодшому хлопчику не виповнилося й року, коли полум'я забрало його життя.
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Трагічна загибель
Внаслідок цинічної атаки Росії по Харкову загинула вся сім'я прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путяніної.
Окрім неї самої, у вогняній пастці опинилися її чоловік, а також троє синів. Зазначається, що старшому Олексію було всього 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, йому було лише 10 місяців. Всі вони загинули. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.
Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці,
– поділилися в обласній прокуратурі.
Сімейне фото загиблої у вогні родини / Харківська обласна прокуратура
Тіла загиблих сильно обгоріли – так, що неможливо на місці встановити їх особи. Правоохоронці для остаточного вердикту вимушені застосовувати ДНК-експертизу. Як розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, через високу температуру кістки немовляти перетворилися майже на попіл.
Жахлива атака ворога
- Ввечері 9 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Попередньо три БпЛА типу "Шахед" влучили в заправку, внаслідок чого спалахнули будинки – згоріли 15 приватних забудов. Окрім цього, у пастці опинилися люди.
- Як розповіли раніше правоохоронці, у вогні загинуло семеро людей. Як тепер стало відомо, з них п'ятеро – це родина Ольги Путяніної, включно з нею самою. Зазначається, що родина намагалася сховатися у ванній. Весь час Ольга притискала 10-місячного Павла до грудей, намагаючись врятувати. Чоловіка знайшли в коридорі будинку.
- Працівники ДСНС врятували орієнтовно понад 50 людей. Внаслідок трагедії троє поранених – дві жінки 61 та 39 років й 45-річний чоловік. У чоловіка опіки 1 – 2 ступеня, 61-річна жінка надихалась чадним газом.