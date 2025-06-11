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24 Канал Новини України Чоловік під уламками співав гімн України: кадри перших хвилин рятувальної операції в Харкові
11 червня, 21:03
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Чоловік під уламками співав гімн України: кадри перших хвилин рятувальної операції в Харкові

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У ніч на 11 червня Росія атакувала житлові квартали Харкова.
  • Один із постраждалих чоловіків, перебуваючи під завалами, почав співати гімн України.

Росія атакувала житлові квартали Харкова у ніч на 11 червня. Один із постраждалих чоловіків, перебуваючи під завалами, почав співати гімн України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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У Харкові чоловік під завалами співав гімн України

Росіяни уночі вдарили ударними БпЛА по житлових кварталах Харкова. 

Били підло – коли місто спить, коли родини вдома. Загинули троє людей. Поранених – понад шістдесят. Дев’ятеро з постраждалих – діти, 
– повідомив Білошицький.

Він додав, що його група була однією з перших, яка прибула на місце ворожого удару. Там вони витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях та рятували. 

"І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити", – наголосив заступник.

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Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Харків постраждали 54 людини, ще 2 – загинуло. Відомо, що росіяни вдарили по Основ'янському та Слобідському районах міста.