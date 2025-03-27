БпЛА атакували з інтервалом у 3 хвилини: деталі страшного удару росіян по Харкову

Вчора, 26 березня, росіяни цинічно обстріляли Харків безпілотниками. В місто прилетіло 12 дронів, під ударами опинились два райони – Слобідський та Київський.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що постраждало понад 10 людей. Безпілотники знищили міську котельню, удари також були по цивільних об'єктах.

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Деталі страшного удару по Харкову

За словами кореспондентки, на місто прилетіла ціла зграя безпілотників, яка атакувала з інтервалом у 3 хвилини. Такий проміжок часу ускладнив роботу екстрених служб, які постійно зупинялись або просто швидко лягали на землю, щоб уникнути наступних ударів.

Це були удари по житлових будинках, багатоповерхівках, футбольному полю. Одна зі складських будівель, а саме цивільне підприємство, після прильотів повністю згоріла,

– сказала вона.

Окупанти також знищили котельню, яка була основним джерелом теплопостачання, та влучили в один із ринків Харкова, передав міський голова Ігор Терехов.

Один з працівників котельні пан Сергій дивом залишився живим, вибух був поруч з ним. Попри це зранку він приїхав на роботу, щоб з'ясувати стан будівлі.

Бог поставив мене в те місце, де я залишився неушкодженим. Якби я був деінде, зараз би вже мене не було. Я ще потрібен і Харкову, і Україні, і своїй сім'ї,

– сказав він.

На щастя, внаслідок атаки на Харків загиблих немає. Водночас відомо про 13 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка (вибухова травма та порізи склом обличчя) та 5-річний хлопчик (гостра реакція на стрес). Кількість людей, яка буде звертатись по медичну допомогу, може збільшитись.

Для ударів ворог використав БпЛА "Герань-2". Уламки цього безпілотника вилучили на місцях обстрілів. За фактами злочинів відкриті кримінальні провадження,

– повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

На всіх місцях прильотів комунальні служби продовжують роботу – місцевість максимально розчистили, зараз лагодять комунікації та закривають вікна.

Вкінці лютого у Харківській області запровадили нову систему оповіщення про повітряні тривоги, яка дозволяє точніше визначати загрозу окремо для міста та обласних центрів. В самому Харкові під час атаки може лунати кілька тривог, які сповіщають про конкретні загрози для міста.

Черненко додала, що так було і вчора – спершу пролунала тривога, що сповістила про загрозу ударних безпілотників, після цього була тривога, яка сповістила, що атака вже триває. Перша хвиля атаки закінчилась о 21:30, друга – о 22:30.

До слова, після атаки на місто російські пропагандисти цинічно брешуть, що безпілотники атакували нібито "важливі військові об'єкти". Нагадаємо, що вчора під атакою опинився і Дніпро, де постраждали підприємства, освітній і культурний заклади та понад десятка багатоповерхівок.