Російські військові вранці 26 листопада атакували дронами житлові будинки, поціливши у багатоповерхівку в Новобаварському районі. Внаслідок російського удару загинули люди.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку

Відомо, що російський безпілотник поцілив у квартиру на 15 поверсі, після чого там спалахнула пожежа. Через руйнування будівельних конструкцій мешканці опинилися заблокованими під завалами.

На жаль, загинули 2 людини, ще 3 – зазнали поранень.

Тіла жертв знайшли безпосередньо у зруйнованій квартирі, куди влетів "Шахед". Травмованим людям лікарі надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі. Екстрені служби продовжують обстежувати місце події та з'ясовувати масштаб завданих збитків.

Нагадаємо, що у ніч на 26 листопада росіяни скерували на Київ "Циркони". Унаслідок цієї балістичної атаки постраждало 7 людей.

У Деснянському районі зафіксовано влучання у будівлю на території промзони. Туди прямували екстрені служби.

Також у цьому районі, попередньо, було влучання у ще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі.

Згодом Кличко заявив про влучання у торговий центр у все тому ж Деснянському районі. У мережі писали про приліт у "Проспект" на лівому березі – росіяни атакували його двічі.