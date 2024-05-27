В черговий раз ворог обстріляв місто Харків. Цього разу він використав дві керовані авіабомби УМБП Д-30, ними було обстріляно промислову зону, Холодногірського району міста. Про це в етері телемарафону розповів начальник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Що відомо про ворожий удар

Сьогодні близько 16:00 ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємстві міста Харкова. Одна із керованих авіабомб фактично влучила в дорогу, але від цього влучання було пошкоджено дві будівлі двох підприємств.

Одне підприємство займається виробництвом сільськогосподарської техніки. Інше – відоме місцеве підприємство з виробництва солодощів.

На превеликий жаль, через те, що керована авіабомба вибухнула і розлетілася, то уламками було пошкоджено прилеглі будинки. Від таких уламків загинула жінка, яка перебувала на першому поверсі сільгосппідприємства,

– розповів Болвінов.

За його словами, лікарі надавали жінці медичну допомогу, однак, на жаль, врятувати її життя не вдалося. Загиблу звали Наталя, їй було всього 47 років. Також станом на цю хвилину відомо про ще 11 постраждалих.

Серед них 7 чоловіків та 4 жінки віком від 35 до 68 років. Когось поранило вибуховою хвилею, хтось зазнав поранень від уламків. Всім цим людям надана медична допомога, дехто перебуває у лікарні.

Оновлено. Кількість поранених внаслідок ворожих авіаударів по Холодногірському району міста Харкова зросла до 12 людей.

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Відомо, що на місці розпочалася пожежа. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

Що кажуть у прокуратурі

За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни вдарили по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури

Водночас у Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. На щастя, там минулося без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками країни-агресорки.

Нагадаємо, що у Харкові у понеділок, 27 травня, оголосили день жалоби за жертвами російського удару по "Епіцентру". Ця атака сталася вдень 25 травня.

Внаслідок російського удару по "Епіцентру" загинули й постраждали більше десятків людей. На місці подій і досі продовжують пошуково-рятувальні роботи.