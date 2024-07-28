Росія ударила по Харкову протикорабельними ракетами Х-35У, – Генштаб
Джерело:Генштаб
Вранці 28 липня у Харкові пролунали вибухи. Виявилося, що росіяни атакували місто протикорабельними ракетами Х-35У.
Місцева влада повідомляла про 2 ракетних удари, що підтвердили й у Генштабі. Інформації про загиблих чи постраждалих тоді не надходило.
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Атака на Харків
У Генштабі повідомили, що Харківщина перебуває під постійним бомбардуванням авіації противника. Зокрема, ворог завдав ракетного удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту Харків.
Окрім цього, з початку доби росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Атака відбувалася з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно. Окупанти цілили у район населеного пункту Вовчанськ.
Станом на 16:00 на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська.
До слова, нещодавно у Харкові зафіксували найдовшу повітряну тривогу за весь час повномасштабного вторгнення. Вона тривала понад дві доби. Тривога почалася 23 липня о 18:31., а закінчилась 25 липня о 21:02.