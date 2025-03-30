"Думав, ми почали горіти": жахливі наслідки масованої атаки по Харкову

Вчора, 29 березня, Харків вдруге за тиждень пережив масовану атаку безпілотниками. Після 20:46 у Харкові пролунали вибухи. Постраждали 2 райони міста – Шевченківський та Холодногірський.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що пошкоджено велика кількість будівель, серед яких є військовий госпіталь та приватний будинок. Поруч з місцями влучання розгорнули ЦНАПи, куди постраждалі можуть звернутись по допомогу.

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Про цинічну атаку на Харків

За словами кореспондентки, станом на зараз кількість постраждалих мешканців міста зросла до 35 людей, 13 з яких перебувають в лікарні. Серед поранених є 5 дітей, одна дівчинка перебуває у важкому стані. На жаль, відомо про двох загиблих.

Внаслідок атаки пошкоджено багато кав'ярень, супермаркетів, пошт та автівок. Загалом у місті частково зруйновано понад 20 будівель, серед них – військовий шпиталь.

У Шевченківському районі відбулось влучання безпілотника в приватний будинок, де загинув 67-річний чоловік.

Під час атаки його дружина була на роботі, а тестя госпіталізували, він вижив,

– сказала Черненко.

Постраждали також прилеглі будинки на вулиці, один з яких побудували ще на початку минулого століття. На місці працюють комунальні служби, люди також намагаються прибрати пошкодження.

Наслідки атаки на Харків / Фото: 24 Канал

Один з мешканців будинку, який постраждав, зауважив, що вибух був дуже гучний. Міжкімнатні двері вибило вибуховою хвилею.

Я підстрибнув з дивану, вискочив, бо прорвало газову трубу і пішов вогонь. Я подумав, що ми почали горіти,

– наголосив він.

Черненко додала, що у школах, які знаходяться найближче до місць влучань, працюватимуть мобільні ЦНАПи. Туди мешканці міста, які отримали збитки, можуть звернутись по допомогу.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про кількість пошкоджених будівель міста. Так, у Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. У Холодногірському районі пошкоджено 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон.