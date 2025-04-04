"Я досі не знаю, що з моїм сином": жителька Харкова розповіла про атаку росіян
- 3 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками, загинуло щонайменше 5 людей, понад 30 отримали поранення.
- Мешканка Валентина досі не знає, що сталося з її сином Андрієм, який був вдома під час атаки, її квартира повністю вигоріла.
- Пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, знищено або понівечено десятки автомобілів, пошуково-рятувальна операція триває.
Ввечері 3 квітня Росія масовано атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок цього загинуло щонайменше 5 людей.
Мешканка будинку, який загорівся внаслідок російського удару, розповіла про деталі атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Що каже мешканка будинку про російську атаку
Мешканка будинку, який зруйнували росіяни, Валентина каже, що досі не знає, що трапилося з її сином Андрієм. На момент атаки він був вдома, на першому поверсі будинку. Внаслідок удару квартира жінки повністю вигоріла.
Серед тих, кого відвезли в лікарню, його немає. Скоріш за все він загинув, тому що він в цей час вдома буває, нікуди ввечері не ходить. Я тільки приїхала, була в іншому районі у родичів. Якби я тут була, то вже мене не було б,
– каже Валентина.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Харків: відео "Радіо Свобода"
Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків загинуло 5 людей, ще понад 30 отримали поранення. Окрім цього, пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, знищено або понівечено десятки автомобілів. Пошуково-рятувальна операція досі триває.