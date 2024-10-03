Можливі проблеми зі світлом: вранці окупанти вдарили по передмістю Харкова

Вранці 3 жовтня російські загарбники атакували передмістя Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені лінії високовольтних передач.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Вибухи прогриміли близько 05:30.

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Атака на Харків вранці 3 жовтня

Вранці четверга у Харкові пролунали вибухи. Мер підтвердив це о 05:24. Також закликав бути обережними. Уже незабаром уточнив, що вибухи в найближчому передмісті, можуть бути повторні удари.

Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова,

– заявив Ігор Терехов.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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