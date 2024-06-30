Дитина дістала численні забої: що відомо про стан 8-місячного хлопчика у Харкові

Ворог 30 червня вкотре вдарив по Харкову, відомо про щонайменше 10 постраждалих та одного загиблого. Ба більше, серед поранених також є 8-місячний хлопчик.

У немовляти, яке дістало поранень внаслідок російського удару, не тяжкі травми. Попередні дані у коментарі Суспільному розповів начальник Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта.

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Що відомо про хлопчика пораненого внаслідок удару по Харкові

За його словами, дитину госпіталізували до лікарні, аби ретельніше оглянути. Як свідчать дані обласної прокуратури, це хлопчик.

Дитина разом із мамою була в автівці, за територією, куди влучила авіабомба. Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина дістала численні забої,

– розповів він.

Водночас як каже Забашта, серед інших поранених є тяжкі, але, переважно, вони у середньому стані.

У якому стані постраждалі у Харкові

Вдень ворог атакував КАБом майже центр міста. На жаль, внаслідок авіаудару загинула одна людина, та 10 осіб отримали поранення. Серед постраждалих – вищезгадана 8-місячна дитина.

Загиблий – працівник "Нової пошти". Внаслідок авіаудару також спалахнули автівки. Також постраждало десятки автомобілів в автопарку.

Окрім того, в місці удару могло бути ще щонайменше 9 людей. Наразі триває розбір завалів та пошук зниклих. Попередньо, пожежа у Харкові вже охопила близько 200 квадратних метрів.

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