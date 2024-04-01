Горів транспорт, зруйнований заклад освіти, пошкоджений гуртожиток: наслідки атаки на Харків
Джерело:Олег Синєгубов
Російська армія знову завдала ударів по Харкову. В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на місто.
Нагадаємо, що 27 березня окупанти атакували Харків. Тоді для атаки ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.
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Наслідки удару російської армії по Харкову
Зранку 1 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки атаки окупаційних військ по Харкову.
Так, за його словами, у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли транспортні засоби, зруйнований заклад освіти, пошкоджений гуртожиток та житлове помешкання.
31 березня о 22:28 у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає,
– розповів Синєгубов.
Крім цього, голова Харківської ОВА зазначив, що близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога.
Вибухи в Харкові 31 березня: коротко
- Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21 годині 50 хвилин. Тоді повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
- О 22 годині 24 хвилини міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що попередньо, у місті є приліт.
- Зрештою інформація про приліт підтвердилася. Влучання відбулося поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова.