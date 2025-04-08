Росіяни вдарили по двох районах Харкова: є постраждалий
- 8 квітня росіяни вдарили по двох районах Харкова, внаслідок чого постраждала людина, виникли пожежі.
- Були удари в Київському та Індустріальному районах, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Російські війська в черговий раз вдарили по Харкову увечері 8 квітня. Відомо, що внаслідок атаки постраждала людина.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про обстріл Харкова
Об 21:01 Терехов повідомив про приліт у Київському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.
Згодом у місті пролунали повторні вибухи. За словами міського голови, росіяни вдарили майже по одному й тому ж місці. Внаслідок атаки виникла пожежа в господарчій споруді.
Вже об 21:31 надійшла інформація про одного постраждалого. Крім того, трохи пізніше з'явилася інформація про удар БпЛА по Індустріальному району Харкова.
"Якщо підтвердиться – це третій удар по Харкову за сьогодні", – зазначив Терехов.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у Запоріжжі. Він також закликав перебувати в укритті до відбою.