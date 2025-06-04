По Харкову вдарили 9 "Шахедів" та 2 ракети: які наслідки атаки ворога

Харків перебував під повітряною атакою ворога уночі 4 червня. Російська армія застосувала ударні БпЛА та ракети поки що невстановленого типу.

У місті є прильоти, фіксують пожежі та інші наслідки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Як відбувалася атака У Харкові – численні прильоти й пожежі у промзоні, вибухи лунали й у Запоріжжі

Наслідки нічної повітряної атаки на Харків 4 червня

Повітряна тривога у Харкові тривала з 02:28 до 04:05. За ці півтори години окупанти гатили по місту різними засобами повітряного нападу, зокрема ударними БпЛА та ракетами.

На цей час відомо, що є прильоти. Перші подробиці оприлюднили керівник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Отже, ворог завдав удару по місту 9 безпілотниками , зокрема по Новобаварському району. І ще один дрон не розірвався, з ним працюють вибухотехніки. Цей "Шахед" впав, як пише Суспільне із посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, в одному з парків Харкова.

, зокрема по Новобаварському району. І ще один дрон не розірвався, з ним працюють вибухотехніки. Цей "Шахед" впав, як пише Суспільне із посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, в одному з парків Харкова. Також унаслідок удару ракетами та дронами у промисловій зоні загорілися склади. ЗМІ пишуть, що там зберігалися автомобільні покришки, саме тому містяни бачать густий чорний дим над північно-західною частиною Харкова.

загорілися склади. ЗМІ пишуть, що там зберігалися автомобільні покришки, саме тому містяни бачать густий чорний дим над північно-західною частиною Харкова. Влада повідомила, що спалахнула пожежа на території цивільного підприємства, пошкоджена одноповерхова промислова будівля. Загалом пожежі у промзоні фіксували на 4 локаціях. Також пожежа була у приватному будинку та на СТО.

Окрім 9 "Шахедів" російські військові застосували 2 ракети, але якого типу – поки що не відомо, це встановлюють.

Відомо про одного постраждалого. Влада писала про 30-річного чоловіка, але місцеві ЗМІ стверджують, що це жінка – вона зазнала гострої реакції на стрес. Саме її будинок згорів від удару.

На місцях усіх прильотів працюють усі необхідні служби та волонтери. Докладнішу інформацію про наслідки атаки оприлюднять пізніше.

Додамо, що цієї ж ночі масований наліт безпілотників ворог організував й на Одесу. Там лунали численні вибухи та працювала Протиповітряна оборона.