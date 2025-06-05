"Диво, що всі живі": які наслідки удару БпЛА і ракети по Харкову та що відомо про постраждалих

Харків перебував під комбінованою повітряною атакою ворога вночі 5 червня. Російська армія застосувала з десяток БпЛА та щонайменше одну ракету.

У місті зафіксовано кілька прильотів. Влада розповіла про наслідки ударів та чималу кількість постраждалих. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Що відомо про постраждалих та наслідки повітряної атаки на Харків уночі 5 червня

Повітряну тривогу у Харкові оголосили ще о 22:43 попередньої доби, і тривала вона багато годин. За цей час місто російська армія кілька разів атакувала з неба. Спершу це була ракета, а потім низка дронів-камікадзе.

Під час атаки були прямі влучання БпЛА у житлові багатоповерхівки, які поранили людей. На момент публікації вже відомо про 17 постраждалих, серед них двоє дітей та вагітна жінка. В ОВА наголошують, що всі вони у легкому стані – медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Господарі були вдома – врятувалися лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі,

– розповів мер міста Ігор Терехов.

Один з дронів влучив у будинок, у якому буквально щойно закінчили ремонт після іншого влучання, що сталося 31 серпня. "Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах", – наголосив міський голова.

Усього нарахували 6 влучань безпілотників, 1 із них не розірвався. Один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку удар припав на 2 поверх. Це все у Слобідському районі, загалом постраждали 7 багатоповерхівок, повністю згоріли 4 авто у дворах.

Перед атакою дронів Росія поцілила по цивільному об'єкту ракетою Х-35. Наслідки незначні, поранених немає. Ракета летіла у той самий район Харкова.

Усі необхідні служби працюють на місцях, людям надають допомогу.

Цієї ж ночі вибухи лунали в Одеській області та в Сумах. Там про наслідки поки що інформації не було.