Пожежі, влучання по території дитсадка і не тільки: кадри наслідків ворожої атаки по Харкову
- Вранці 7 липня росіяни завдали ударів дронами по Харкову.
- Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах.
Російські війська зранку 7 липня вкотре вдарили по Харкову. Окупанти атакували житлові квартали дронами.
Внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС, де показали кадри наслідків атаки противника по місту.
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Наслідки атаки по Харкову
Зранку 7 липня ворожі сили армії Росії вдарили дронами по Харкову.
Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах,
– повідомили в ДСНС.
Ворог атакував Харків / Фото ДСНС
Так, під прицілом російських окупантів опинилося 2 райони міста. Зокрема, Шевченківський та Слобідський.
- Шевченківський район – горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі – 70 метрів квадратних). Відповідно до даних ДСНС станом на 8:14, пожежу локалізовано, триває ліквідація.
- Слобідський район – влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа – близько 10 метрів квадратних). Пожежі ліквідовані.
Наслідки атаки по Харкову: дивіться відео
Відомо, що внаслідок атаки по місту є чимало постраждалих. Станом на о пів на 9 годину ранку 7 липня постраждали 27 осіб, з них 3 – діти.
На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.