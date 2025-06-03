Атака тривала всю ніч: які наслідки масованих ударів по Харківщині
- У ніч проти 3 червня росіяни запустили по Україні 112 ударних БпЛА, атакуючи передмістя Харкова і цивільні об'єкти, відомо про жертви та постраждалих.
Окупанти атакували дронами поштовий термінал у Новому Коротичі та обстріляли касетними боєприпасами з РСЗВ Ізюмщину, загинуло 4 людини.
У ніч проти 3 червня росіяни запустили по Україні 112 ударних БпЛА, частина з них атакувала передмістя Харкова. Окупанти знову спрямували свої цілі на цивільні об'єкти.
Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що крім "Шахедів" ворог обстрілює область ракетами та касетними боєприпасами з РСЗВ. Вже відомо про жертв та постраждалих.
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Про наслідки масованих ударів по Харківщині
За словами кореспондентки, о 2:30 вночі окупанти атакували дронами поштовий термінал у Новому Коротичі, що біля Харкова. Туди ворог спрямував близько десяти безпілотників. Крім них, росіяни запустили ракету Х-35, слідчі підтвердили цей тип озброєння.
На щастя, без постраждалих. Однак наслідки колосальні, об'єкт фактично вигорів. О 1:30 безпілотники також атакували Балаклію. Через атаку по цивільному підприємству є один загиблий працівник,
– зазначила вона.
Черненко додала, що вже вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами з РСЗВ Ізюмщину, а саме приватний сектор у населеному пункті Чистоводівка. На жаль, загинуло 3 людини – жінка та двоє чоловіків. Також відомо про 3 постраждалих.
Нагадаймо, що вночі 2 червня Росія атакувала Харків безпілотниками та ракетами. В Холодногірському районі ворог завдав ударів по приватному сектору, де постраждало 7 людей, серед яких – дитина. Деякі будинки там відновити вже не вдасться.