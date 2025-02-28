Мішенню був один об'єкт: Росія атакувала Харківщину, постраждали 2 людини

Ввечері 27 лютого російські окупанти завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. Повідомлень про відключення електроенергії наразі немає.

Однак мішенню росіян, ймовірно, був саме енергетичний об'єкт. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що через цю атаку також постраждали будинки.

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"Мішенню росіян, ймовірно, був саме енергетичний об'єкт вчора ввечері. По околицях Харкова випустили приблизно 20 безпілотників. Зараз правоохоронці встановлюють, це було комбіновано "Геранями", "Шахедами" і "Блискавками" або щось одне використовувалося. На жаль, постраждали і будинки через цю атаку", – сказала вона.

Багато руйнувань внаслідок атаки

Анна Черненко підкреслила, що, на жаль, знову багато руйнувань через безпілотники. З 20 дронів українські сили протиповітряної оборони змогли збити 17. Це надзвичайно велика кількість. Якби вони усі долетіли до цілей, це могло б обернутися певною енергетичною кризою для регіону.

На жаль, через цю атаку постраждали двоє людей. Це чоловік 75 років і жінка 68 років. Вони перебувають у лікарні. Також за добу є сім людей, які або поранені, або отримали гостру реакцію на стрес.

Вперше за досить тривалий час вчора під ударом була Балаклія. По ній вдарили "Шахедом". Мішенню став багатоквартирний будинок на вісім помешкань. Там у нас найбільша кількість постраждалих людей. Це двоє чоловіків і жінка. Будівля серйозно зруйнована,

– зазначила кореспондентка.

Окрім того, Куп'янськ, села поблизу міста, Золочівська громада були під ударом. Тут загарбники використовували різні типи зброї: безпілотники, КАБи, авіацію, FPV-дрони, яких у Куп'янську дуже багато.

Ворог здійснив масовану комбіновану атаку по Дергачівській громаді. Після 15-ї години росіяни спочатку вдарили безпілотниками по самих Дергачах по приватному сектору, серйозно пошкодивши будинки, а вже за пів години – по Слатиному, це населений пункт неподалік Дергачів.

"Там вже били КАБами. Кілька авіабомб випустили по населеному пункту. Велике диво, що все це вибухнуло в землі на околицях. Тому не маємо хоча б через цей удар постраждалих. Але якщо згадати Дергачі, то там серйозний стрес у двох жінок. Їм допомагали медики", – додала Черненко.